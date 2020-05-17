Сергей Семак: «У всех в «Зените» отрицательные тесты на коронавирус. Начнем тренировки индивидуально»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах по возобновлению тренировочного процесса после паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, а также о том, что все футболисты команды сдали отрицательные тесты на наличие инфекции.

— Пока никто не знает, насколько все пройдет гладко, но мы знаем сроки возобновления, можем строить некую программу подготовки, что уже радует, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

— Эта программа уже есть или она пока в разработке?

— Она есть. Сложно сразу ответить на этот вопрос. Сейчас мы занимаемся тестированием игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат, слава Богу. Начинаем работать в том режиме как позволяют власти — это индивидуальные тренировки, с соблюдением всех мер предосторожности. Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный. Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат. Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит, в более крупных группах, затем начнем полноценные тренировки. Пока полноценным тренировочным процессом это не назовешь, но это лучше, чем ничего.