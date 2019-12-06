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Сергей Семак: «У Дриусси травма. Большой вопрос, сможет ли он восстановиться к матчу с «Бенфикой»

19:17
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Динамо».

— Не было мыслей ратировать состав перед Лигой чемпионов, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Те игроки, которые сейчас готовятся, их становится меньше от матча к матчу, к сожалению. Сегодня играют самые сильные, те, кто готов на сегодняшний день.

— У нас не было много варинатов тех, кто мог бы заменить Оздоева. Почему именно Ерохин?
— У нас не было много вариантов, Александр на ходу. У нас был 1-2 варианта, и то, к сожалению, не такой большой выбор, если не ставить туда Мусаева.

— Почему нет Дриусси?
— Он пропускает по травме. Большой вопрос, сможет он восстановиться к следующему матчу.

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Как закончится матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо»?
Победой «Зенита»
44.7%
Нулевой ничьей
4.7%
Результативной ничьей
16.7%
Победой «Динамо»
33.8%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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