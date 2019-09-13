Сергей Семак: «Только днем решили, что поставим Азмуна и Барриоса в основе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 9-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1).

— Почему решили использовать на фланге Кузяева, а не Сутормина или Ерохина?

— По тренировочному процессу. Он в хорошем состоянии, заслужил выйти в стартовом составе. На мой взгляд он выглядит лучше конкурентов. Он достаточно остро сыграл. В атакующих действиях есть вопросы по взаимодействиям. Но мне понравилось, как он сыграл после паузы. К концу встречи уже стал уставать и попросил замену.

— Как долго добирались до Петербурга Азмун и Барриос? Были ли у вас сомнения по ним?

— Были сомнения, конечно. Барриос прилетел вчера, Азмун позавчера. Естественно мы общались с ними до последнего. И только после обеда решили поставить их в стартовый состав. По Барриосу вопросов никаких, а по Азмуну... Ясно, что он не в лучшей форме, но трудится, работает. Не хватает только забитых мячей. ?(Гоша Чернов)

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

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