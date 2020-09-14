Сергей Семак: «Сергей Семак: «На «Зенит» повлияла кажущаяся легкость первого тайма»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ.

— Движение во втором тайме стало хуже, контроль мяча хуже. Отдали инициативу, опускались низко, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Первый тайм удался лучше, удары, голы. А во втором повлияла кажущаяся легкость первого тайма. Естественно, «Арсенал» — хорошая команда, хорошие игроки, которые могут играть в футбол, что они продемонстрировали неоднократно сегодня. Хорошо, что смогли забить третий мяч, провести спокойную концовку. В целом заслуженная победа.