Сергей Семак: "Пенальти был чистый, нельзя было назначать арбитра, который получал неуд"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал момент с нарушением на форварде Артеме Дзюбе по ходу матча 20-го тура чемпионата России со "Спартаком"​ (1:1).

– Назначать арбитра получившего неуд в прошлом матче было странным для меня. Вопросов по его работе сегодня у меня много. По мне, это был пенальти абсолютно чистый, я видел повтор. Он прокидывает, его ловят на бедро, это нарушение. Вопрос по забитому мячу – был там офсайд или нет. Для этого нужно устанавливать систему видеоарбитров, – сказал Семак. (Александр Рогулев)

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