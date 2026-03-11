Семак: «Если «Зенит» должен играть, как «Барселона» или «Бавария», тогда у нас и состав должен быть, как у них»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ ответил на претензии к качеству игры команды в чемпионате России.

«Если кто-то думает, что «Зенит» в чемпионате России должен играть, как «Барселона» в лучшие годы или как «Бавария» в нынешние годы, тогда у нас и состав должен быть, как у «Баварии» или «Барселоны», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 21 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» с 42 очками занимает второе место в РПЛ. В 20-м туре команда Семака проиграла «Оренбургу» (1:2).

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