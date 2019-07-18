Сергей Семак – о Кокорине: "Следить за его здоровьем сложно, доступа нет"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура премьер-лиги против "Сочи", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– 30 июня закончился контракт у Кокорина, но продолжит ли клуб следить за его здоровьем и как-то контактировать с ним, насколько это возможно в данной ситуации? Допускаете ли вы, что он еще сыграет за "Зенит"?

– Следить сложно, доступа нет. Я был бы рад, если бы он поскорее вернулся, начал тренироваться, заключил контракт с клубом и приносил пользу нашей команде.