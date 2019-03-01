Сергей Семак: "Мы бы только похлопали, если бы нам летом сказали, что к перерыву будем первыми с отрывом в очко"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" отметил, что не видит повода для паники в чемпионате России. После 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ.

– Разные периоды были и есть. Мы лидеры, и это плюс. Если бы нам летом сказали, что мы на перерыв уйдем первыми с отрывом в одно очко, мы бы похлопали и сказали "Здорово!" Мы на первом месте. О чем еще можно мечтать, – сказал Семак. – Но было преимущество и более весомым. Мы играем с такими же соперниками, как и мы сами. У всех команд есть свои серии, удачные и неудачные. В конце сезона подведем итог.