Сергей Семак: "Лимит на легионеров расслабляет. Не все выдерживают испытание славой и деньгами"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал сильные и слабые стороны чемпионата России, сообщает официальный сайт питерской команды. 43-летний российский специалист считает, что лимит на легионеров расслабляет футболистов.

– Что касается профессионального футбола, здесь мы пока не слишком конкурентноспособны с ведущими лигами Европы. Отчасти, на мой взгляд, лимит на легионеров немного расслабляет игроков. Не все выдерживают испытание славой и деньгами, к сожалению. Если мы посмотрим, например, на чемпионат Голландии, который сопоставим с нашим по уровню и зарплатам, то увидим, что каждый сезон десятки игроков уезжают оттуда в топ-чемпионаты. Играют на очень хорошем уровне, развиваются.



У нас с этим сложнее. Слишком велико давление результата. Лишь немногие команды способны сами зарабатывать и обеспечивать себя за счет стадионов, болельщиков, трансферов. Другие – бюджетные организации, которые понимают, что если вылетят, то денег им больше не дадут. Самое главное – не развивать, а удержаться. И это реалии. Без помощи государства футбол если не прекратится, то будет совсем на другом уровне. Тут нужно понять стратегию развития. Если мы хотим двигаться и быть конкурентоспособными на клубном уровне в Европе, значит нужны сильные команды, нужно отменять лимит. Если мы хотим играть как в других чемпионатах своими футболистами, значит нужно снижать уровень зарплат и играть доморощенными. Нужна стратегия и понимание, вот и все, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Все о чемпионате России – здесь