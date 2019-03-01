Сергей Семак: "Летний трансферный период был упущен, зимний провели успешнее"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" отметил, что у него ушло довольно много времени, чтобы разобраться с составом команды. По словам специалиста, слишком большое число игроков на контракте в клубе не способствовало облегчению ситуации.

– Я более досконально изучил игроков, которые есть, с которыми не был знаком. Некоторых знал, еще работая помощником тренера в "Зените". Других знал меньше, – сказал Семак. – Кто-то получил шансы себя проявить, кто-то, к сожалению, нет. Но есть понимание того, куда надо двигаться команде.

За время моей работы в "Зените" мне нужно было разобраться с тем количеством игроков, которые были на контракте в клубе. Нужно было понять, куда двигаться, кого продавать, кого покупать, кого отдавать в аренду, чтобы было видение структуры команды, позиций игроков. Потому что невозможно большим количеством игроков управлять одновременно. У всех разные контрактные ситуации. Нужно было время, чтобы сбалансировать ситуацию. К сожалению, летний период был упущен. Зимнее трансферное окно провели успешнее. С одной стороны, ушел наш лидер, но появилась возможность взять трех новых игроков. Нам нужна была свежая кровь, качество, движение вперед.