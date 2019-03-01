Сергей Семак: "Если качественный иностранец стоит 5-15 миллионов евро, то россиянин такого же уровня - 30-35 миллионов"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" отметил, что для него большой проблемой является лимит на легионеров в чемпионате России. По словам специалиста, он искажает ситуацию на трансферном рынке.

– Лимит – это большая проблема для меня как для тренера команды, – сказал Семак. – Потому что если мы за 5-15 миллионов евро можем купить качественного иностранца, которого потом еще можно будет продать и заработать на нем, то аналогичного уровня российский игрок будет стоить 30-35 миллионов. Естественно, клуб не может себе позволить его. Все игроки уровня сборной России стоят больших денег и контракты у них гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Это большая проблема. И мы будем только рады, если игроки из нашей академии будут появляться и докажут, что достойны места в обойме. Проблема российских игроков важна для нашей команды.