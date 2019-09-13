Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 9-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1).

— С «Зенитом» не мог играть Лесовой. Как вы оцениваете его?

— Смотрим за ним. Он проводит хороший сезон, возмужал и окреп. Вообще я считаю, что неправильно, когда клуб платит 70 процентов зарплаты, а его игрок выступает за другой. Тогда пусть тот клуб платит деньги и за аренду, за зарплату. А когда ты играешь против этого клуба, я этого не понимаю.

— Как вы оцениваете связку Дугласа и Барриоса в центре полузащиты?

— Положительно. Мы понимаем возможности этих игроков. Дугласа на этой позиции уже использовали. У этого игрока есть хорошая качественная передача.

— В обоих случаях игроки сами решали, кто будет бить пенальти?

— Да, они сами делают выбор. Артем с Сердаром — штатные пенальтисты. Сначала Дзюба уступил Азмуну, потому что тот хотел забить. А во втором моменте Дриусси подошел и забил. Какие могут быть вопросы? Если бы не забил, вопросы были бы, наверно. (Гоша Чернов)

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

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