Сергей Семак: «Дриусси играл на правом фланге вынужденно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 15-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Дуглас и Жирков на одном фланге — решение под Мариу Фернандеса? Как оцениваете их взаимодействие до замены Караваева? Были ли другие варианты при замене?

— Варианты были, но когда команда соперника обороняется в пять защитников, имеет смысл поставить левоногого игрока справа, чтобы после ухода в центральную зону был момент для передачи. Дуглас мог забить, находясь на этой позиции. И нужно было, конечно, не форсировать атаки, доводить до более острых моментов. А Караваеву было сложно с правой ногой, Дугласу было удобнее.

— Жирков играл ближе к атаке. В такой роли он больше вас убеждает?

— Нет. Юрию удобнее играть на месте левого защитника, так как там не такая высокая интенсивность, особенно по таким матчам. Но, конечно, у нас есть Дуглас на той же позиции. Когда готов, мы его ставим, помогает нам.

— Не лучший матч Дриусси. Он играл на правом фланге вынужденно?

— Конечно, вынужденно. Он играет там, где нужно команде. У нас есть два нападающих, а это его излюбленная позиция. Но у нас не всегда есть возможность ставить Дриусси на эту позицию.

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