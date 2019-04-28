Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о матче с "Крыльями Советов" (4:2) в 26-м туре чемпионата России.

- Это футбол, все бывает. Конечно, мы не ожидали (что "Крылья Советов" забьют два мяча при счете 3:0 - прим. "СЭ") , но такое случается. После 3:0 отыгрываются и побеждают. При счете 3:2 меняется игра, появляется нервозность. До четвертого мяча непросто было, игра держала в напряжении. Давление, безусловно, чувствуется. Тем не менее, абсолютно заслуженная победа.

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