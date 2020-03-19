Сергей Прядкин: «Скорее всего, будет принято решение расширить трансферное окно»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, как будет решаться проблема с истекающими сроками контрактов игроков из-за задержки окончания Тинькофф — чемпионата России. Он подтвердил, что у многих футболистов договоры истекают до предполагаемого срока окончания турнира.

— Из 240 футболистов у большинства заканчиваются контракты в конце мая. У кого-то в период с 6 по 10 июня заканчиваются. Есть футболисты в аренде. Аренды тоже заканчиваются в конце мая, — сказал Прядкин. — Это коснулось и других европейских лиг. Трансферные окна четко фиксированы ФИФА. Это коснулось всех. Плюс следят же за финансовым fair play. Это уже коснется УЕФА. Клубам с огромными бюджетами будет сложно соблюсти все финансовые требования, которые предъявлял УЕФА до данной эпидемии. У нас будет создана рабочая группа, где мы изучим юридические аспекты контрактов каждого игрока. Будет коллегиальное решение. Скорее всего, расширение трансферного окна. Мы попросили клубы, чтобы все темы, связанные с контрактами, арендами, зарплатами, они обсудили со своими юристами и отправили нам. А мы потом сформулируем все и направим в РФС. Потом все вместе решим.

Мне повезло в том, что у нас очень хороший коллектив руководителей клубов премьер-лиги. Он и был сплоченным. Мини-собрание проходило у меня в кабинете. Я вижу их отношение друг к другу, к коллегам. Мы видим сплоченность коллектива и готовность помогать друг другу. Уверен, что происходящие сейчас в мире и нашей стране события еще теснее сплотят коллектив. Мы видим поддержку, видим советы, которые дают друг другу. Любой из клубов придет на выручку РПЛ, РФС и друг другу. Мы не дадим никого в обиду.