Сергей Прядкин: "Принятие решения по расширению лиги – прерогатива исполкома РФС"

Глава премьер-лиги Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" пояснил нюансы инициативы по расширению РПЛ до 18 клубов.

– Важно корректно формулировать происшедшее, – говорит Прядкин. – В повестке дня общего собрания не было вопроса о расширении – мы рассматривали это в разделе "Разное", выполняя поручение исполкома – отработать вариант расширения и дать свое заключение комитету профессионального футбола РФС. Провели опрос руководителей клубов, которые в целом поддержали идею расширения – с оговорками о целесообразности расширения при необходимости ужесточения инфраструктурных и финансовых параметров при увеличении числа участников.

Далее вопрос будет обсужден на заседании комитета профессионального футбола РФС, а принятие решения – прерогатива исполкома РФС. Говорить о расширении до принятия решения исполкомом рано.

По данным "СЭ", вот цепочка, по которой идет обсуждение вопроса – и о стопроцентном решении по данному вопросу говорить нельзя, поскольку не достигнут консенсус по всей цепочке: инициатива от члена исполкома (Евгений Гинер) – обсуждение на общем собрании РПЛ и опрос ее членов – обсуждение на комитете профессионального футбола – решение исполкома. (Сергей Егоров)

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