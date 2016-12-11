Сергей Прядкин: "При схеме "весна - осень" мы начинали и заканчивали бы чемпионат на плохих полях"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что разговоров о возвращении к схеме проведения чемпионата России по типу "весна - осень" нет. По его словам, никаких сомнений в существующем формате не имеется.

– А какие могут быть сомнения? Во–первых, если бы мы начинали в марте, мы бы сразу же испортили бы поля, – цитирует ТАСС Прядкина. – К маю месяцу их никто бы не привел в порядок – может быть, к осени. Но в итоге мы бы проводили последние туры снова на плохих полях.

И второе. Вот, предположим, мы заканчиваем в ноябре, но ведь команды у нас еще играют в еврокубках, и им нужно поддерживать форму. Клубы не обращались, и пока этот вопрос мы не поднимали.