Сергей Прядкин: "При схеме "весна - осень" мы начинали и заканчивали бы чемпионат на плохих полях"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что разговоров о возвращении к схеме проведения чемпионата России по типу "весна - осень" нет. По его словам, никаких сомнений в существующем формате не имеется.
– А какие могут быть сомнения? Во–первых, если бы мы начинали в марте, мы бы сразу же испортили бы поля, – цитирует ТАСС Прядкина. – К маю месяцу их никто бы не привел в порядок – может быть, к осени. Но в итоге мы бы проводили последние туры снова на плохих полях.
И второе. Вот, предположим, мы заканчиваем в ноябре, но ведь команды у нас еще играют в еврокубках, и им нужно поддерживать форму. Клубы не обращались, и пока этот вопрос мы не поднимали.
Pleafant
Начинать турнир на плохих полях нельзя,а продолжать после зимы,получается-можно,в частности, матч ЦСКА-Зенит поставлен на начало марта в Москве. И судя по исходам последних матчей Зенита и Краснодара в КЕ,им не помог существующий регламент,более того играть эти игры им,как и Ростову с ЦСКА, пришлось, почему то,через 2-3 дня после последней игры в РФПЛ.И этот свой бред Прядкин называет логикой.Я считаю,что бы обеспечить игру на хороших полях и привлекать болельщиков необходимо составлять более компактный календарь,где игры по два раза в неделю станут нормой,не делать огромных пауз для сборной,играть летом,на время международных турниров летом не делать огромных отпусков для команд,что бы сразу могли включаться в полноценную игру.Для команд,играющих в Европе,подгонять свой календарь,но без ненужных пауз "на отдых".А в конце зимы,начале весны и поздней осенью они сами в состоянии обеспечить свою форму спарингами и сборами.Нужен цельный чемпионат,укладывающийся в один соревновательный год,а не в два,как сейчас.
16:29 11 декабря
Джин_SM(v3)
Это тот кто стоит в верхушке российского футбола... Таков и уровень этого футбола...
12:51 11 декабря
eu_sh
"– А какие могут быть сомнения? Во–первых, если бы мы начинали в марте, мы бы сразу же испортили бы поля" Господин Прядкин, Вы о чем? следующий тур 3 марта. Или вы думаете поля в 18 туре будут убиваться не так как в первом?
12:17 11 декабря
Птицuk
При чём тут поля? А о зрителях вы вообще не думаете? Для кого играют футболисты, если трибуны - пустые? Не слишком ли жирно - тратить миллиарды государственных денег, чтобы Прядкин и Co могли жить припеваючи и ничего не делая? Есть же хороший выход - при прогнозе плохой погоды в месте проведения игры или плохом поле переносить её туда, где погода и климат позволяют и играть на нормальном поле, и зрителю не стать генералом Карбышевым. Невозможно играть в Самаре, там Игнашевич ходит с камерой по кочкам - переносите игру в Сочи, в Краснодар, в Ставрополь, в Калининград возможно, там очень редко плохая погода для игры - это лучше всяких уговоров заставит руководство Крыльев и поле превратить в отличное, и о зрителях беспокоиться, совсем это не трудно сделать, сделали же в Краснодаре. Почему-то Уфа могла прошлый сезон играть домашние игры в Саранске - и ничего, никто не ныл. Почему ко всем разное отношение - это разве не следствие коррупции?
11:50 11 декабря
Анти жив
Клубы не обращались, и пока этот вопрос мы не поднимали.-------------------------------------------------------------------------Клубы начнут обращаться, когда их отлучат от бюджетной кормушки, может тогда они поймут, что играют для зрителей и их благосостояние целиком зависит от них.
11:35 11 декабря