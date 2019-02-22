Сергей Прядкин: "Пока отзывы о поле на "Динамо" не очень хорошие. Заключение будет 25 февраля"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о состоянии поля на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, который планируется открыть 10 марта матчем 19-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Спартаком".

– Недавно у меня была встреча с главой банка ВТБ – Андреем Леонидовичем Костиным. Он очень заинтересован в проекте ФК "Динамо". Первый этап прошел – акции будут переданы ВТБ. 25 февраля будет заключение по стадиону. Пока у нас есть не очень хорошие отзывы по поводу состояния газона, – сказал Прядкин. (Дмитрий Зеленов)