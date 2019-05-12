Сергей Прядкин: "По всем прогнозам Суперкубок состоится на новой арене "Динамо"

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о том, где пройдет игра Суперкубка России перед матчем "Зенита" и ЦСКА в 28-м туре чемпионата. После игры пройдет награждение питерцев, как чемпионов страны.

– По всем прогнозам, 6 июля Суперкубок пройдет на новой арене "Динамо". 26 мая они должны сыграть тестовый матч с тульским "Арсеналом" (в 30-м туре РПЛ – прим. "СЭ"), насколько мне известно они хотят более обширную программу сделать. Но все равно фанаты "Динамо" откроют стадион именно в этот день. (Арман Мкртчян)

"Зенит" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 28-й тур.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр