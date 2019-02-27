Сергей Прядкин: "Общий уровень правонарушений на матчах РПЛ снизился по сравнению с прошлым сезоном"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин на футбольном семинаре по безопасности в Москве заявил, что количество правонарушений во время посещения матчей чемпионата России по сравнению с прошлым сезоном снизилось, передает ТАСС.

– Проведя анализ прошедших 24 матчей, были выявлены нарушения: использование пиротехники, выбегание на поле, нецензурная брать, выбрасывание посторонних предметов. Пиротехника – 8%, в прошлом сезоне – 21%, оскорбления – 49%, было – 57%, посторонние предметы – три случая, вывешивание оскорбительных плакатов – 2%, было – 7%, сжигание атрибутики – 6%, было – 8%, снижается общий уровень правонарушений. Снизилось количество задержанных – в прошлом сезоне 95 человек, в нынешнем – 24. Массовых драк с полицией не зафиксировано, – цитирует Прядкина ТАСС.

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