Сергей Прядкин: «Некоторые клубы заявили, что не доверяют Егорову, не видят перспектив»

Президент РПЛ Сергей Прядкин — о недоверии главе судейского корпуса Александру Егорову. Встреча руководителя российского судейства и руководителей клубов длилась больше двух часов.

-Был конструктивный диалог. В преддверии общего собрания была изучена вся информация со стороны клубов. 14 клубов нам прислали свои замечания. Спасибо, что сегодня присутствовал Александр Александрович Алаев, генеральный секретарь РФС, а также приехал Александр Анатольевич Егоров. Очень критически клубы высказывались по поводу судейства. Очень много неясного с точки зрения трактовки правил, наказания судей. За одни и те же нарушения или ошибки судей, следуют разные санкции. Клубы высказали пожелания, задали вопросы, Алаев признал, что впервые за долгое время обсуждаем судейство на уровне руководителей клубов РПЛ. И здорово, что это вопрос подняли. У клубов накипело. Да, судейство — прерогатива РЫ, но сегодня было выражено достаточно много недоверия, в том числе и руководству судейского корпуса. Назрели изменения. В том числе и по трактовке, и по подготовке. Просят клубы больше подключать молодых арбитров. По итогам решения клубов сделаем обращение к президенту РФС. Еще раз — всем понравился диалог и внимание со стороны РФС.

-То есть речь идет конкретно о недоверии к Егорову?

-Да, некоторые клубы выражали в том числе и открыто, что Александру Анатольевичу не доверяют, не видят перспектив. Не буду скрывать, было и такое.

-Топ-клубы?

-Не надо... такая информация, зачем? В том числе и топ-клубы, да. (Дмитрий Зеленов)

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