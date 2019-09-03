Сергей Прядкин: «Некоторые клубы выразили недоверие Егорову. В том числе топ-клубы»

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин после общего собрания клубов РПЛ обозначил позицию по судейству на старте чемпионата России. В частности, он заявил о том, что у ряда топ-команд есть вопросы по целесообразности работы Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования РФС. Сам Егоров посетил заседание в лиге.

— Некоторые клубы выразили недоверие Александру Егорову. В том числе и топ-клубы. Мы услышали и его позицию, и позицию руководства РФС. Получился хороший диалог. Что будет дальше? Наша позиция будет доведена до руководства РФС, — сказал Прядкин. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр