Сергей Прядкин: «Контракт с «Тинькофф» не больше, чем с «Росгосстрах»

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал заключение контракта с титульным спонсором Группой Тинькофф.

— Мы хотели получить большую сумму контракта, при этом я не подтверждаю стоимость, — заявил Прядкин. — Решение принимал не я, а клубы совместно с нашим партнером. Хотел отметить, что это рыночный спонсор. Партнеров в лиге немного, но все они рыночные. Надеюсь, что сумма контракта будет выше, и у нас есть возможность повысить. Контракт с «Тинькофф» не больше, чем с «Росгосстрах». (Евгений Белоусов)