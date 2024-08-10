Песьяков: «Федуна не хватает российскому футболу. Он сильно любил «Спартак»
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне.
«Знаю, что Федун сильно любил «Спартак». Но он не часто приходил на какие-то встречи с футболистами. Поэтому не могу сказать, каким он мне запомнился. Встречался с ним всего лишь 3-4 раза и у нас не было каких-то разговоров.
Поменялся ли «Спартак» без него? Я не внутри клуба, поэтому особо ничего не могу сказать. Но, как мы все видим, надеюсь меня простят болельщики, «Спартак» как пошатывало, так и пошатывает. Это ни для кого не секрет. Но вот сейчас новый сезон, так что посмотрим, что с ними будет.
Думаю, Федуна не хватает российскому футболу, потому что люди, которые любят эту игру и занимаются ей, всегда нужны. Почему бы таким людям не быть в нем? А дальше без подробностей», — приводит слова Песьякова Sport24.
В августе 2022 года российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о выкупе у Федуна 100% акций клуба. Под руководством бизнесмена красно-белые 1 раз стали чемпионами (2016/17) и выиграли 1 Кубок России (2021/22), а также 6 раз завоевывали серебряные медали РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0