Сергей Паршивлюк: "Все идет к тому, что "Зенит" выиграет чемпионат "России"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк считает, что в нынешнем сезоне чемпионом России станет "Зенит".

– Кто выиграет РПЛ в этом сезоне?

– Все идет к тому, что "Зенит".

– Питерцы показывают чемпионский футбол?

– Если идут на первом месте, то да.

– Вам нравится, во что играет команда Сергея Семака?

– Я не смотрю футбол. Мне его хватает на теории, которые у нас постоянно проходят. (Михаил Яковлев)

Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.