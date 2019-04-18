Сергей Паршивлюк: "Все идет к тому, что "Зенит" выиграет чемпионат "России"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк считает, что в нынешнем сезоне чемпионом России станет "Зенит".
– Кто выиграет РПЛ в этом сезоне?
– Все идет к тому, что "Зенит".
– Питерцы показывают чемпионский футбол?
– Если идут на первом месте, то да.
– Вам нравится, во что играет команда Сергея Семака?
– Я не смотрю футбол. Мне его хватает на теории, которые у нас постоянно проходят. (Михаил Яковлев)
Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-parshivlyuka-o-pobedah-nad-spartakom-motivacii-eremenko-i-spartakovskom-futbole-1535910/
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