05:50 | Футбол — РПЛ

Сергей Паршивлюк: "Нам точно не будет легко в матче с "Оренбургом"

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Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк - о матче с "Оренбургом" в 24-м туре чемпионата России.

– За матч с "Оренбургом" тревожно?

– Не сказал бы, что "Оренбург" – команда, которую мы должны легко обыгрывать. Это хороший клуб, весь сезон в верхней части таблицы. В прошлом туре, например, ребята по делу обыграли ЦСКА. Нам точно не будет легко, но если выйдем с таким же настроем, как на "Спартак", есть хорошие шансы.

– Что для "Ростова" важнее – Кубок России или чемпионат?

– Важен каждый турнир, где мы участвуем. До ответного полуфинала Кубка России с "Локомотивом" еще месяц, поэтому на повестке чемпионат. (Михаил Яковлев)

Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-parshivlyuka-o-pobedah-nad-spartakom-motivacii-eremenko-i-spartakovskom-futbole-1535910/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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