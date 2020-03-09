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Сергей Овчинников: «Надеюсь, все футболисты восстановились после матча со «Спартаком»

13:18
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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил готовность команды к матчу 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ростова».

— Я надеюсь, что все футболисты восстановились после матча со «Спартаком», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Наш медицинский штаб сделал все возможное для этого. 120 минут сыграли — это не совсем привычный режим. Но это был кубковый матч, пришлось играть дополнительное время.

Надеюсь, будет все нормально. А истинную готовность покажет только ход матча.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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