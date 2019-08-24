Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после ничьей против «Локомотива» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ прокомментировал нелепую ошибку вратаря Матвея Сафонова, которая привела к голу, а также рассказал о состоянии травмированных футболистов и отношении к игре нападающего Маркуса Берга, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Матч сложился трудно, но мы показали хороший уровень игры, — отметил Матвеев. — Наверно, эта игра напомнила прошлый сезон. Радостно, что, находясь в таком графике, показали хороший уровень готовности и игры. Матч начался не очень приятно, но Шапи предал команде некий импульс, она стала предпринимать более активные действия. Мы считаем, что с середины первого тайма и во втором мы были ближе к победе.

— Что произошло с «Краснодаром» за последние дни после игры с «Олимпиакосом»?

— Ничего серьезного, идем в обычном режиме. Не удалось довести концовку в Афинах, но идем дальше. Радует, что после неприятного поражения мы выдали хороший матч. И поддержка стадиона — это очень здорово, и то, что во вторник он будет полон. Это поможет доказать нам, что можно все перевернуть, несмотря на поражение 0:4. Все реально. Мы хотим, чтобы люди поддержали нас.

— Семин сказал, что решение играть в 3 центральных защитника — экстренная мера. Были готовы к этому?

— Не буду скрывать, это стало новостью для нас. Но мы не впервые играли против таких команд — матчи с «Уфой», «Ахматом», поэтому нам было привычно, мы быстро перестроились.

— Игра Матвея Сафонова привела к голу. Вратарь упал на линии ворот руками вниз. Вы вратарей готовите методически по-другому играть или они сами по себе выбирают такие варианты?

— Ошибки вратарей иногда случаются иногда, и разбирать, почему именно Матвей сыграл так, а не по-другому, очень сложно. Он и сам может не ответить на этот вопрос. Наверно, где-то что-то не рассчитал, но он много раз выручал нашу команду, помогал нам побеждать. Команда не проиграла, и эта ошибка не стала заметной. Так бывает.