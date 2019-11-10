Сергей Матвеев: «Хороший матч, хороший результат»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после матча 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1) остался доволен игрой и результатом.

— Во втором тайме мы были ближе к победе, — отметил Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — В первом тайме не так хорошо играли по качеству, но во втором удалось добавить. Хорошо сыграли замены. Три хороших момента были. Могли выходить вперед.

— У Камболова серьезное повреждение?

— Завтра будет обследование — посмотрим.

— Три игрока на желтых карточках были, говорили с ними об этом перед игрой?

— Говорили, что не нужно получать карточки за разговоры. Однако, что касается самой игры, то мы не в праве говорить о том, чтобы оберегаться и думать о следующей игре. Этот матч был важен. Результат хороший. Всегда хочется побеждать... Хороший матч, хороший результат.

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