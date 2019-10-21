Сергей Кузнецов: «Кононов нигде, никогда не обещал, что поставит «Спартаку» игру за четыре месяца. Эти слова раздули»

Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» прокомментировал комментарий специалиста про бесковский футбол за четыре месяца. Он отметил, что Кононов не обещал поставить красно-белым игру за этот срок.

— Зря он заявил, что поставит «Спартаку» бесковский футбол за четыре месяца? Потом ему часто припоминали эти слова...

— Поверьте, не могу вспомнить ни одного интервью, где он такое говорил.

— Разве?

— Насколько мне известно, Кононов это сказал на одной пресс-конференции — и то неохотно...

— На какой именно?

— Олег Георгиевич отвечал на вопросы молодых тренеров, специалистов. Ему задали общий вопрос: сколько нужно времени, чтобы поставить команде комбинационный стиль. Речь не шла конкретно о «Спартаке».

При этом Кононов заметил, что все зависит от многих факторов — от игроков, комплектации и так далее. Специалисты его несколько раз просили назвать сроки. Кононов, нехотя ответил, что примерно четыре месяца. Примерно. Но все это абстрактно!

Так что Кононов нигде, никогда не обещал, что поставит «Спартаку» за четыре месяца. Эти слова раздули после той пресс-конференции, когда он беседовал с молодыми специалистами. Видимо, кто-то намеренно так сделал...

— Думаете?

— Да.

— А его слова про бесковский футбол?

— Это Георгич действительно произносил, не спорю. У Кононова спросили, какой футбол он считает эталоном спартаковской игры — назвал команду Олега Романцева. На ней Кононов вырос, ею восхищался. Наверное, еще добавил и про бесковский футбол. Здесь ничего страшного нет. Георгич хотел видеть атакующий футбол, со «стенками», забеганиями. Он же не заявил, что именно такой футбол поставит «Спартаку».

— При вас команду покинули Луиз Адриану, Фернанду, Зе Луиш. Чья потеря оказалась невосполнимой?

— Они все были важной частью команды. Во многом именно от этих исполнителей зависел результат в целом ряде матчей. Уход каждого квалифицированного футболиста на «Спартаке» всегда сказывается... (Виталий Айрапетов)

«Георгич никогда не обещал поставить «Спартаку» игру за четыре месяца». Интервью помощника Кононова