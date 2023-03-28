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Кормильцев: «Зырянов и Семшов заслужили попробовать себя в РПЛ»

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Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев прокомментировал назначение на пост главного тренера автозаводцев испанского специалиста Жозепа Клотета.

«Честно говоря, приглашение иностранца в нынешних условиях меня удивляет. Мне кажется, сейчас, в таких непростых условиях, имело бы смысл вспомнить о традициях. Есть же экс-игроки «Торпедо», которые уже довольно успешно проявляют себя в тренерском мастерстве. Конечно, первыми приходят на ум Константин Зырянов, который сейчас работает в Новороссийске, а также Игорь Семшов, тренирующий «Чайку». Думаю, сейчас им можно было бы дать шанс проявить себя на уровне РПЛ», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

Жозеп Клотет. «Торпедо» неожиданно возглавил испанец. «Отец» Беллингема, лишь раз работавший главным в высшей лиге

«Торпедо» объявило о назначении испанца Клотета во вторник, 28 марта. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.

В турнирной таблице РПЛ черно-белые после 20 туров занимают последнее место, набрав 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kormil-tsev-priglashenie-inostrantsa-v-torpedo-udivlyaet-est-zhe-svoi-zy-ryanov-ili-semshov/
Игорь Семшов
Константин Зырянов
Сергей Кормильцев
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
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 - : -
2.04 14:00
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 - : -
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