Сергей Кирьяков: "Нельзя играть в футбол в таких условиях"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы над "Анжи" в матче 17-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что команду зимой ждет усиление. Также он раскритиковал календарь премьер-лиги, по которому клубам приходится проводить последние туры в тяжелых погодных условиях.

– У нас запланировано три сбора в Турции. Конечно же, будут изменения и в составе, несмотря на сегодняшние эмоции, – сказал Кирьяков. – Мы трезво все оцениваем, анализируем; понятно, что нужно усиление в каждую линию. Насколько они будут серьезными – покажет время, сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Среди них есть футболисты хорошего уровня. Все проходит в рабочем порядке. Но хорошие нападающие – они в красной книге, очень тяжело найти подходящий вариант. Время у нас еще есть, мы рассматриваем все возможности.

– В Казани вы пропустили гол после ошибки Беляева, а сегодня он забил. Как вы считаете, получилось ли у него реабилитироваться?

– Мы тщательно разбираем каждый матч. Указываем на ошибки. Сегодня я доволен тем, как сыграла линия обороны. Практически ничего не позволили создать у наших ворот, хотя в "Анжи" играют форварды очень хорошего уровня, что доказал их предыдущий мяч с "Амкаром". Доволен, как вверху играли, и Беляев в том числе большинство единоборств выиграл. Ну и забитым голом он некоторым образом отдал "должок" команде за ошибку в игре с "Рубином".

– Нужна ли все-таки такая ситуация, когда приходится играть при "минус 15" в Казани или при таком снегопаде, как сегодня? А потом будем играть в начале марта на ужасных полях…

– Конечно, я против такого футбола. Я за футбол, который доставляет удовольствие и игрокам, и болельщикам. А здесь на первое место выходит борьба. Надо что-то думать в этом плане, нельзя играть в таких условиях. Мне кажется, руководство премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)