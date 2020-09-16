Сергей Иванов считает, что российский футбол не заслуживает чрезмерного внимания СМИ

Почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказал мнение, что российский футбол не заслуживает чрезмерного внимания прессы.

«Футбол — спорт номер один, — цитируют Иванова «РИА Новости». — Спорить с этим бессмысленно и не нужно. Сам я тоже футбольный, хоккейный, баскетбольный болельщик, болею за один клуб — ЦСКА. Но внимание СМИ к российскому футболу чрезмерно. Российский футбол не заслуживает такого внимания. Возьмем все игровые виды спорта в России. Самый успешный в России это волейбол. И сборные России по волейболу на международной арене, и клубы в еврокубках постоянно выигрывают. Но по сравнению с футболом у волейбола ноль.

Такая же ситуация в нашем женском гандболе. Наши гандболистки — олимпийские чемпионки, побеждают на чемпионатах Европы и мира, «Ростов-Дон» — в лидерах Лиги чемпионов. Но о женском гандболе пшик в наших СМИ. У российского футбола нет таких перспектив, как у волейбола, гандбола и клубного баскетбола. В нашей прессе процентов на 90 говорят о футболе, и часто обсуждают даже сплетни».