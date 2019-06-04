Сергей Иванов считает, что четвертое место - хороший результат для ЦСКА

Почетным президент Единой лиги ВТБ, специальный представитель президента РФ Сергей Иванов - о выступлении ФК ЦСКА в прошлом сезоне. Команда заняла четвертое место в чемпионате России.

- То, что футболисты заняли четвертое место в чемпионате России, — это тоже очень хороший результат, по моему мнению. Потому что в ЦСКА собралась очень молодая команда, - цитируют Иванова "Известия". - Пионерский отряд, как в начале сезона называли подопечных Виктора Гончаренко. И то, что она стала четвертой, — хорошо. Ну и опять обошли "Спартак". Как сказал Роман Бабаев, мелочь, а приятно. Но это, конечно, шутка. "Спартак" — тоже хорошая команда.

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