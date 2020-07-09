Сергей Хусаинов: «За фол на Рассказове нужно было ставить пенальти»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1). Он акцентировал внимание на падении защитника красно-белых Николая Рассказова после контакта с Ведраном Чорлукой.

— Лапочкин соответствовал своему давно установившемуся уровню судейства, — цитирует Хусаинова Rusfiitball. — Он может в непредвиденных ситуациях принять решение, которое никак не вписывается в понимание правил игры, «по понятиям». Его послужной список, если посмотреть внимательно, содержит много любознательного. Не так давно он работал на матче Суперкубка между этими же командами, получив это право как лучший арбитр России. При этом мои коллеги, которые инспектировали тогда матчи, говорят: «Серег, ты извини, но у человека пять «двоек»... как он может быть лучшим? Сейчас важно не знание правил и их справедливая трактовка в отношении обоих участников матча, а что-то другое.

Падение Рассказова? Это фол со стороны защитника, следовательно, нужно было назначать пенальти. Хорват ловил оппонента, хотя нужно ловить мяч, а не соперника. Почему не был назначен 11-метровый при ВАР? Самое легкое объяснение — недостаток опыта у Лапочкина. А все остальное — это уже околофутбольное.