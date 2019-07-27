Сергей Хусаинов: "Спартаку" нечего жаловаться на судейство. Гол был, пенальти не было!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов утверждает: судья матча 3-го тура РПЛ "Тамбов" – "Спартак" Михаил Вилков разобрался в двух сложных эпизодах первого тайма.

Сначала рефери, по мнению Хусаинова, верно засчитал гол Гогуа, хотя его помощники взятие ворот отменил. А потом, как считает Хусаинов, Вилков вновь принял верное решение, не поставив пенальти в ворота хозяев, когда мяч попал в руку защитника после прострела Рассказова.

– Помощник арбитра в эпизоде с голом ошибся. Здесь сказывается подготовка рефери. Практики не хватает. Первенство городов умирает.... А человеку нужно судить премьер-лигу. Где ж ему опыта набираться? У видеомониторов? Ну-ну... В момент удара игрок "Тамбова" был вне игры. Но в пассивном! Существует рекомендация: стой и смотри. Если он сам входит в этот эпизод -свисти. Но здесь не тот случай! А помощник арбитра повелся...

Вилков – молодец, дал доиграть эпизод. Пошел, поговорил и докопался до истины. Ассистент в принципе тоже тут не стал настаивать на своем. Надо отдать ему должное.

Эпизод, когда мяч попал в руку игроку "Тамбова"? Но это опорная рука, он ее не выставлял. Не играл, не увеличивал площадь, никакого намерения у него не было. Все по-футбольному. Пенальти не было.

Так что "Спартаку" нечего жаловаться на судейство. Вилков пока молодец. (Виталий Айрапетов)

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