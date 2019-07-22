Сергей Хусаинов: "Кто бы ни возглавил судейство вместо Егорова, ничего не поменяется"

Во время матча 2-го тура премьер-лиги "Ростов" – "Спартак" (2:2) известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что Кирилл Левников должен был назначить пенальти в обе стороны, а не только в ворота хозяев.

Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, комментируя эпизод на 13-й минуте в штрафной красно-белых, заявил: "Арбитр правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне. У него ножки слабенькие, часто падал".

– Зря Александр Егоров сказал так про слабенькие ножки Норманна. Некорректно это, – заметил Хусаинов. – Пенальти там был. Я своего мнения не меняю. Пусть Егоров воспользуется системой ВАР. И что получится? Спартаковский игрок толкал Норманна в спину, чтобы мячом завладел второй футболист красно-белых. Прискорбно и печально, что мы слышим такие комментарии.

– "Ростов" требует отстранить Кирилла Левникова. Как думаете, накажут?

– Да это уже дело пятнадцатое...

– Как это? Москалев уже отстранен, сейчас могут "посадить на лавку" Левникова. Кто же будет судить?

– Свято место пусто не бывает. Судьи-то найдутся. Другой вопрос – какое качество? Еще иногда слышу, надо убирать главу нашего судейства. Но это ничего не изменит. Уберут Егорова и что? Не он же этих арбитров воспитывал, не он же их сюда брал... Кто бы ни пришел вместо него, ничего особо не поменяется... Нет отбора, нет должной подготовки, не хватает школ и так далее. (Виталий Айрапетов)