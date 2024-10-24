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Сегодня, 10:40

Балахнин: При переходе в РПЛ белорусские клубы не смогут играть в еврокубках»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил идею о появлении белорусских клубов в РПЛ.

«Если чемпионат от этого станет интереснее, то, однозначно, нужно брать белорусские клубы. Но не нужно забывать, что белорусские клубы до сих пор выступают в еврокубках. А если какие-то топовые клубы перейдут в РПЛ, то они больше не смогут играть в континентальном турнире. Для белорусского футбола это точно будет хуже», — цитирует Балахнина Legalbet.

В октябре министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что идея создания совместной футбольной лиги с Россией не снята с повестки дня.

Источник: Legalbet
Футбол
Сергей Балахнин
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«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
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ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Оренбург – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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