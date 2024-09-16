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Сергеев: «Не знаю, почему Семак не видел меня в составе. Я работал с полной самоотдачей»

Алина Савинова
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, вернувшийся в самарский клуб из «Зенита», рассказал, как переживал отсутствие игрового времени в петербургской команде.

«Если честно, не знаю, почему Сергей Богданович не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался. Но такова футбольная жизнь. Сейчас я вернулся в Самару и рад этому. Объяснил ли Семак, почему я не играю? Такого разговора не было. Только когда уже уходил, тепло поговорили», — цитирует Сергеева Sport24.

Сергеев выступал за «Зенит» с января 2022 года. Он вернулся в «Крылья» в начале сентября. Контракт 29-летнего форварда с самарской командой рассчитан до лета 2027-го.

Источник: Sport24
Иван Сергеев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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