Сердар Азмун: «Я родом из волейбольной семьи, но отец хотел видеть меня футболистом»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, почему стал футболистом, хотя он родом из волейбольной семьи. При этом он в детстве также играл в волейбол и приглашался в сборную Ирана U 15.

— Да, у меня в семье играют в волейбол, — сказал Азмун в интервью официальному сайту УЕФА. — Мне повезло, семья многому научила меня в спорте и никогда не бросала. Однако я выбрал футбол, так как отец всегда хотел видеть меня футболистом. Мы не были зажиточной семьей, что-то между бедняками и средним классом. Были те, кто смеялся надо мной и говорил, что мне не стать футболистом. Это лишь укрепляло мою решимость стать профессиональным игроком и доказать, что я могу быть хорошим футболистом.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Зенит» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.

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