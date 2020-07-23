Сердар Азмун: «С Дзюбой видим друг друга затылком»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями от завоевания звания лучшего бомбардира Тинькофф РПЛ. У иранца столько же голов, сколько и у одноклубника Артема Дзюбы (17), но у россиянина больше мячей с пенальти.

— К счастью, все ребята мне в этом помогли, — цитирует Азмуна официальный сайт клуба. — Если ты упорно работаешь, то тебе обязательно за это воздастся.

— У вас было соперничество с Артемом Дзюбой?

— У нас было здоровое и братское соперничество. Никакой разницы между моими 17-ю голами и Артема. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Повторюсь, я знаю, что реализовывать одиннадцатиметровые удары — очень сложно. Мои 17 и его 17 — равны.

— В истории «Зенита» впервые два лучших бомбардира чемпионата. Вы — идеальная связка?

— Для нападающих важно взаимопонимание — и у нас оно есть. Можно сказать, видим друг друга затылком.