Сердар Азмун: «С Дзюбой видим друг друга затылком»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями от завоевания звания лучшего бомбардира Тинькофф РПЛ. У иранца столько же голов, сколько и у одноклубника Артема Дзюбы (17), но у россиянина больше мячей с пенальти.
— К счастью, все ребята мне в этом помогли, — цитирует Азмуна официальный сайт клуба. — Если ты упорно работаешь, то тебе обязательно за это воздастся.
— У вас было соперничество с Артемом Дзюбой?
— У нас было здоровое и братское соперничество. Никакой разницы между моими 17-ю голами и Артема. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Повторюсь, я знаю, что реализовывать одиннадцатиметровые удары — очень сложно. Мои 17 и его 17 — равны.
— В истории «Зенита» впервые два лучших бомбардира чемпионата. Вы — идеальная связка?
— Для нападающих важно взаимопонимание — и у нас оно есть. Можно сказать, видим друг друга затылком.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-07-23-serdar-azmun-esli-ty-uporno-rabotaesh-to-tebe-obyazatelno-za-eto-vozdastsya.htm