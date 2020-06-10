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Сенников согласен с увеличением числа замен в РПЛ

02:20
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Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников считает, что увеличение количества замен в чемпионате России после возобновления сезона будет правильным решением.

— С учетом опыта тех стран, где футбол уже начался, решение об увеличении количества замен абсолютно верное, — цитируют «Известия» Сенникова. — У команд был долгий простой и не так много времени на подготовку к возобновлению чемпионата. Не все сразу готовы играть на максимуме, и дополнительные замены должны помочь избежать повышенного травматизма. Кроме того, сейчас лето — жарко, можно потерять сознание, упасть в обморок. В этом плане увеличение количества замен также полезно.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1021731/sevastian-terletckii/premer-leto-rossiiskii-futbol-blizok-k-vozvrashcheniiu

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