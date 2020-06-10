Сенников согласен с увеличением числа замен в РПЛ

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников считает, что увеличение количества замен в чемпионате России после возобновления сезона будет правильным решением.

— С учетом опыта тех стран, где футбол уже начался, решение об увеличении количества замен абсолютно верное, — цитируют «Известия» Сенникова. — У команд был долгий простой и не так много времени на подготовку к возобновлению чемпионата. Не все сразу готовы играть на максимуме, и дополнительные замены должны помочь избежать повышенного травматизма. Кроме того, сейчас лето — жарко, можно потерять сознание, упасть в обморок. В этом плане увеличение количества замен также полезно.