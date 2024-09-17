Сенников: «Нравится, что у «Локомотива» есть характер переламывать матчи»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников похвалил железнодорожников за игру на старте сезона-2024/25.

«С первых игр было понятно, что «Локомотив» в чемпионате будет играть в атакующий футбол. Обыграли «Акрон», потом уступили «Динамо». Крайние защитники идут вперед, и остается много зон. Плюс на большое количество пропущенных мячей повлияли индивидуальные ошибки. Потом были сделаны коррективы, игра в обороне наладилась. Но в Оренбурге всегда тяжело играть, все-таки специфическое поле на руку хозяевам. Они дома играют в атаку, поэтому удалось забить два мяча.

Нравится, что у «Локомотива» есть характер переламывать матчи. Интереснее смотреть матчи, где счет 4:2, нежели сухие по 1:0, 2:0. Даже пропуская много есть улучшения в обороне. Ньямси стал забивать и более уверенно играть сзади. Он сильно прибавил. Морозов тоже хороший защитник. Крайние защитники часто подключаются к атакам. Их должны страховать опорники, если не успевают возвращаться», — приводит Legalbet слова Сенникова.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 18 очками после 8 туров.