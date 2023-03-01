Семшов: «Зениту» надо найти баланс между российскими игроками и легионерами"

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который заявил, что в «Зените» должно быть больше россиян.

«Любой российский футболист хочет, чтобы в каждой команде играли как можно больше российских игроков. С другой стороны, такие топовые футболисты «Зенита» украшают на чемпионат. Надо найти баланс между российскими игроками и легионерами. Петербуржцы сейчас преуспевают на бразильском рынке, и приезжают действительно качественные иностранцы, которые украшают нашу премьер-лигу. «Зенит» почти со всеми угадал. Посмотрим, что будут из себя представлять новички. Но я считаю, даже если легионер получает российское гражданство, то он все равно должен считаться иностранцем», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

На данный момент в составе «Зенита» играют девять иностранных футболистов.

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка.