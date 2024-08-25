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Сегодня, 23:15

Семин: «Матч со «Спартаком» показал, что «Зенит» не находится не недосягаемом уровне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог матча между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Матч со «Спартаком» показал, что «Зенит» не находится на недосягаемом уровне. Это такая же команда, которая может терять очки и показывать не самый лучший футбол», — цитирует Семина «РБ Спорт».

После 6 туров «Зенит» с 14 очками занимает второе место в РПЛ. Лидером чемпионата является «Локомотив» (15 очков).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
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