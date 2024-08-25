Семин: «Матч со «Спартаком» показал, что «Зенит» не находится не недосягаемом уровне»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог матча между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Матч со «Спартаком» показал, что «Зенит» не находится на недосягаемом уровне. Это такая же команда, которая может терять очки и показывать не самый лучший футбол», — цитирует Семина «РБ Спорт».

После 6 туров «Зенит» с 14 очками занимает второе место в РПЛ. Лидером чемпионата является «Локомотив» (15 очков).