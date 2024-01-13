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Сегодня, 13:00

Семин: «Я никогда не курил, Романцев — курил. Мне нужно было выплеснуть эмоции, он свои — придавливал»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о своей разнице в характерах с Олегом Романцевым.

— Романцев всегда сидел на лавке и молча курил одну за одной, а вы, как и Газзаев, давали максимальную эмоцию на бровке. Понимали, как Олег Иванович держит все в себе?

— Мы разные в этом плане. Я же, например, никогда не курил, а он курил.

— Сейчас уже не курит — взял пример с Газзаева и бросил.

— И хорошо. А тогда мне нужно было выплеснуть эмоции, не держать их в себе — для меня так было лучше. Он же свои где-то придавливал. Может, когда курил — ему легче становилось... Сложно сказать, он лучше ответит.

— Как вы отнеслись к его решению вернуться на пост главного тренера «Спартака» после золота «пионеротряда» Ярцева? Многие болельщики сочли это несправедливым и даже кричали после поражения от «Кошице» жестокое: «Романцев, убирайся!»

— Даже не помню негативного отношения к нему. Но если оно было, то болельщики, на мой взгляд, неправы. Думаю, то чемпионство — их общая заслуга, результат единства. Дружба Олега и Жоры продолжалась очень много лет — это удивительный тандем, который оставался вместе и в игровые годы, и в тренерские. Уверен, Романцев не стал бы возвращаться, если бы в жертву принесли их человеческие отношения. Они остались друзьями, а результатов после этого клуб добивался и в России, и в Европе — полуфинал Кубка УЕФА. Значит, все было правильно.

Олег Романцев и&nbsp;Юрий Семин. «Говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Без тебя у «Спартака» побед не будет». Семин — о наследии Романцева

Олег Романцев
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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