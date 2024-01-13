Семин: «Я никогда не курил, Романцев — курил. Мне нужно было выплеснуть эмоции, он свои — придавливал»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о своей разнице в характерах с Олегом Романцевым.

— Романцев всегда сидел на лавке и молча курил одну за одной, а вы, как и Газзаев, давали максимальную эмоцию на бровке. Понимали, как Олег Иванович держит все в себе?

— Мы разные в этом плане. Я же, например, никогда не курил, а он курил.

— Сейчас уже не курит — взял пример с Газзаева и бросил.

— И хорошо. А тогда мне нужно было выплеснуть эмоции, не держать их в себе — для меня так было лучше. Он же свои где-то придавливал. Может, когда курил — ему легче становилось... Сложно сказать, он лучше ответит.

— Как вы отнеслись к его решению вернуться на пост главного тренера «Спартака» после золота «пионеротряда» Ярцева? Многие болельщики сочли это несправедливым и даже кричали после поражения от «Кошице» жестокое: «Романцев, убирайся!»

— Даже не помню негативного отношения к нему. Но если оно было, то болельщики, на мой взгляд, неправы. Думаю, то чемпионство — их общая заслуга, результат единства. Дружба Олега и Жоры продолжалась очень много лет — это удивительный тандем, который оставался вместе и в игровые годы, и в тренерские. Уверен, Романцев не стал бы возвращаться, если бы в жертву принесли их человеческие отношения. Они остались друзьями, а результатов после этого клуб добивался и в России, и в Европе — полуфинал Кубка УЕФА. Значит, все было правильно.