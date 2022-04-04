Семин: «Спартак» сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание»
Российский тренер Юрий Семин оценил вероятность вылета «Спартака» из Тинькофф РПЛ на фоне низких результатов.
«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это все, что можно сейчас о них сказать. А вылетят или нет, не знаю. Все могут вылететь. Но что «Спартак» играет на уровне команд из нижней части таблицы — точно», — сказал Семин Sport24.
«Спартак» после 23 туров набрал 27 очков и занимает 10-е место в РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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