Семин: «Спартак» сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание»

Российский тренер Юрий Семин оценил вероятность вылета «Спартака» из Тинькофф РПЛ на фоне низких результатов.

«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это все, что можно сейчас о них сказать. А вылетят или нет, не знаю. Все могут вылететь. Но что «Спартак» играет на уровне команд из нижней части таблицы — точно», — сказал Семин Sport24.

«Спартак» после 23 туров набрал 27 очков и занимает 10-е место в РПЛ.