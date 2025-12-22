Семин — о Батракове: «Он провел очень сильный 2025 год и действительно является лучшим игроком в России»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ежегодной премии «СЭ» «Лучший футболист года в России».

«Алексей Батраков закономерно выиграл премию «Лучший футболист года в России». Хотя у него была серьезная конкуренция. Он провел очень сильный 2025 год и действительно является лучшим игроком в России. Это большой успех, который Алексей заслужил своим трудом, своей яркой игрой и решающими моментами, которые приносили «Локомотиву» победы в матчах», — сказал Семин «СЭ».

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро.