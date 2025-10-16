Семин ответил на вопрос о возможном назначении Федотова в «Спартак»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова в «Спартак».

— Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Спартаке»?

— Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Спартаке»] или нет, не мне судить.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт.