16 октября 2025, 14:40

Семин ответил на вопрос о возможном назначении Федотова в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова в «Спартак».

— Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Спартаке»?

— Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Спартаке»] или нет, не мне судить.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт.

«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 27 11 13 3 37-17 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
11
 Акрон 27 6 9 12 33-45 27
12
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
13
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак 2 : 1
1.05 19:30 Локомотив – Динамо 1 : 1
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов - : -
2.05 16:30 Балтика – Рубин - : -
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит - : -
3.05 14:30 Сочи – Оренбург - : -
3.05 17:00 Акрон – Краснодар - : -
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Бителло
Бителло

Динамо

 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

