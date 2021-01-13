Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по тому факту, что станет консультантом ФК «Красава».

«Думаю, это хорошая идея! Я хочу помочь Жене. Хочется развивать молодых футболистов. Буду помогать и направлять ребят, пока мне все нравится. Пригласить меня — идея Савина. С моей стороны это все будет на добровольных началах. У Савина хорошая задумка, мне искренне хочется помочь», — сказал Семин.

(Владислав Флегонтов)