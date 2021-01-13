РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семин — о приглашении в ФК «Красава»: «Это идея Савина. Все будет на добровольных началах»

15:34
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по тому факту, что станет консультантом ФК «Красава».

«Думаю, это хорошая идея! Я хочу помочь Жене. Хочется развивать молодых футболистов. Буду помогать и направлять ребят, пока мне все нравится. Пригласить меня — идея Савина. С моей стороны это все будет на добровольных началах. У Савина хорошая задумка, мне искренне хочется помочь», — сказал Семин.

(Владислав Флегонтов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир